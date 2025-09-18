Boscana se reúne con la FEB para negociar un aplazamiento de la segunda jornada

Un total de cinco equipos se están viendo afectados por las reformas de la pista de parqué de Son Moix. Palma Futsal, Fibwi Mallorca, Palmer Basket, Azulmarino y Voley Palma son las entidades perjudicadas por la remodelación.

De estos conjuntos, Palma Futsal y Fibwi Mallorca se posicionan como los más afectados. Ambos tienen encuentros programados el 3 y 5 de octubre, respectivamente, pero la reestructuración de sus pistas locales les impide recibir a sus rivales. Además, la negación por parte de la FEB de aplazar los partidos los sitúa en un grave problema.

El Palma Futsal no tiene problemas para entrenar, puesto que tienen pistas alternativas, pero disputar su jornada liguera es otra cuestión. Las propuestas lanzadas por el consistorio no cumplen con los requisitos tecnológicos y técnicos exigidos por la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). A pesar de todo, el parón de liga les da un respiro para revertir el problema.

La posición más complicada es la del Fibwi Mallorca. Pidió aplazar el partido del 5 de octubre (jornada 2 de Primera FEB) ante el Hestia Menorca, pero la Federación Española ha denegado su petición. Este jueves el presidente del Fibwi Mallorca, Guillem Boscana, viaja a Madrid para reunirse con la FEB para negociar el ansiado aplazamiento.

Martí Vives, director deportivo del Fibwi, asegura que “no es una situación fácil”. Incide en que el problema “no es sólo nuestro, sino que provoca daños colaterales a clubes y entidades”. Vives insiste en que “la solución efectiva es aplazarlo”, pero es un reajuste que “no depende del propio club”.

Ante las alternativas ofrecidas para el Fibwi Mallorca como los pabellones de Inca y Muro, el director deportivo asegura que “cabe muy poca gente” y por lo cual, “el aforo de estas pistas no puede acoger a toda la afición”. Josep pide “empezar a pensar en soluciones porque es un problema que afecta a varios clubes, entidades y afición”.

En plenas negociaciones para aplazar los partidos, el Fibwi Mallorca vive días de incertidumbre a la espera de una aprobación por parte de la FEB.