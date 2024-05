El bicampeón de Europa ha compartido con la afición su preciado trofeo conquistado en Armenia el pasado domingo. Las dos Copas de Europa conquistadas por el Palma Futsal han presidido un acto organizado a contrarreloj en el Consolat de la Mar, sede del GovernBalear, según confesaba la presidenta Marga Prohens entre sonrisas en una tarde para recordar para toda la familia del Palma.

Un acto abierto al público como ya ocurriera con el homenaje al RCD Mallorca, los jugadores, técnicos y directiva del Palma Futsal se bajaron del bus descapotable con el que recorrieron Palma desde Son Moix, frente al Consolat, donde les estaba esperando la presidenta Marga Prohens.

En el patio del Consolat un pequeño escenario que presidía la Copa de Europa del año pasado frente a la capilla, escenario al que fueron llegando uno a uno los jugadores para finalmente subir el capitán Carlos Barrón con la nueva Copa de Europa que venía con el equipo en el bus. Incondicionales del Palma esperaban con gran emoción y ganas de fiesta a sus jugadores. El acto fue menos formal de lo que suelen ser estos homenajes institucionales, también con música en directo de Jaume Anglada que compuso el himno del Palma Futsal y que lo adaptó a la nueva conquista del club a la carrera. Jaume Colombás fue el encargado de presentar el acto.

La alegría, los gritos, las bromas desentumecieron el acto institucional, sobre todo al final cuando con el "himno" oficioso de los éxitos del Palma, "Nochentera" de Vicco, los jugadores se soltaron y convirtieron el acto en una fiesta final para deleite de los aficionados, con un Barrón insustituible como maestro de ceremonias. A Barrón le dejó la mejor perla el director general José Tirado: "Llevaba 33 penaltis sin parar uno, gracias Carlos" le dijo en un aparte ante todos el ejecutivo para agradecerle su papel decisivo en la semifinal ante el Benfica. También sendos dobles penaltis ante el Barça decisivos.





La presidenta Prohens mostró el orgullo que supone para las islas Baleares tener un equipo campeón como el Palma Futsal. Recordó los difíciles orígenes del club y valoró cómo el equipo siempre está atento a sus aficionados. "Sois el equipo de esta tierra, el equipo de la ilusión, de la resistencia, del sacrificio, el equipo que se levanta después de cada derrota. Cuando nadie confía viene con la Copa de Europa, y vendrá con más victorias. Es el equipo de una generación de niños y niñas que están aquí y que dicen con orgullo yo también juego a fútbol sala".





El director general José Tirado reconocía estar emocionado: "me estoy emocionando, cosa que no es habitual en mí cuando me pongo a hablar. Cuando era niño soñaba con esto, venir aquí un día, venir con mi gente, con la magia del Palma futsal. Tenemos aquí dos trofeos que toda Europa querría tener en sus vitrinas, pero nuestro trofeo más grande está aquí delante" decía a los aficionados.

Por su parte Antonio Vadillo pedía un aplauso para los jugadores: "gracias a autoridades, patrocinadores, a vosotros la mejor afición del mundo. Sobre todo pido un fuerte aplauso para estos jugadores".