El Balears FC afrontará el reto del play off sin los suyos

El Balears FC arranca este próximo domingo el sueño de los play off de ascenso. Las jugadoras mallorquinas se enfrentan al UD Costa Adeje Tenerife a las doce del mediodía del próximo domingo. Esa final por el play off de ascenso es el partido más esperado por un equipo que ha trabajado a fondo para poder llegar a un momento que, sin embargo, no va a ser completo debido a los hechos que tuvieron lugar durante el partido disputado entre el Balears FC y el Real Oviedo.

Cabe recordar que, tal y como se recogió en el acta de partido "en los últimos minutos del encuentro un espectador tuvo un comportamiento de menosprecio o desconsideración grave a uno de los árbitros asistentes, expresados con relación a su origen racial o étnico. Además de los insultos y amenazas proferidos, el partido estuvo suspendido durante dos minutos teniendo que ser retirado el espectador del lugar. Asimismo, una vez finalizado el encuentro y recogido en el acta arbitral, otro espectador, que llevaba en su mano cuatro latas de cerveza, una vez que el árbitro abandonaba Son Malefrit, tuvo contra él un comportamiento hostil amenazándole con frases como “ahora vas a llorar tú”, insultándole con palabras tales como “hijo de puta” y siguiendo al árbitro con una actitud hostil acompañado de otros".

Esos hechos fueron sancionados con 2000 euros de multa al club y el cierre del campo de Son Malferit por dos partidos. Aunque lo han intentado desde el Atlético Baleares, al final, la RFEF no ha dado su brazo a torcer y el partido ante el equipo tinerfeño del próximo domingo se disputará a puerta cerrada por lo que las isleñas van a tener que pelear por lograr un buen resultado en la ida sin el apoiyo de sus aficionados, un contratiempo, a la vista de los hechos, más que injusto puesto que han pagado todos los aficionados blanquiazules por dos personas.