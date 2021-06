El At. Baleares puede fichar a Carlos Delgado y Petcoff

Cinco fichajes hasta el momento del At.Baleares que este año ha sido mucho más madrugador en la planificación. La temporada concluyó antes y eso ha dado más tiempo, es cierto, pero también el club ha apostado por más continuidad. La columna vertebral de la pasada temporada continúa y si no ha seguido algún jugador más entre las piezas clave ha sido porque no ha podido, como es el caso de Cañas.

El At.Baleares tiene muy avanzados los fichajes de Carlos Delgado central del Castellón y Damián Petcoff,centrocampista de la UD Logroñés. Ambos vienen de jugar en Segunda A esta temporada pero tras los descensos y la finalización de sus contratos están en el mercado. Inicialmente el central elegido era Óscar Gil, que ya conoce el club, pero el hasta ahora defensa del Racing se habría comprometido con el Amorebieta para jugar en Segunda A. No sigue tampoco el central Cristian.

Delgado, de 31 años, ha disputado 23 partidos con el Castellón mientras que Petcoff, también de 31 años, ha disputado 26 partidos y un pase de gol, ambos en la Liga Smartbank.

El director deportivo Patrick Messow negó que estén cerrados en la presentación de las renovaciones de Ginard y Ferrone, reconoció que son jugadores interesantes pero que hasta que no esté un jugador anunciado como fichaje prefiere no analizar demasiado. Messow reconoció también que han tenido que renunciar a José Alberto Cañas y buscar otro centrocampista no por deseo propio. "Lo hemos intentado de todas las maneras incluso haciendo ofertas que nunca habíamos hecho, pero no ha sido posible. No es una cuestión de dinero ni de contrato sino de categorías". Cañas prefiere seguir jugando en ligas superiores como pueda ser una primera división europea o incluso la Superliga india.

El At.Baleares ha fichado hasta ahora a los laterales Álex Robles y Jesús Álvaro, los extremos José Fran y Hugo Rodríguez, y el delantero Dionisio Villalba. Ginard se ha mostrado en su renovación encantado de continuar: "serán ya seis temporadas. Es cierto que en el Olot estuve tres seguidas. Pero seis es imposible. Es mi casa, lo saben todos. He puesto de mi parte todo igual que el club para seguir. Lo que me dice mucho es la cantidad de renovaciones que se han hecho. Empezar de cero siempre es complicado, este año creo que empezamos mejor".

Ferrone afirmaba que "la conversación duró diez minutos. Con lo difícil que es seguir en un club en segunda B año a año, estoy muy contento. Fue una llamada, casi ni entré en la conversación. Era mi primera opción, quería darle continuidad. He acabado la temporada muy a gusto".