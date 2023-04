El Azul Marino se queda en la orilla

Unicaja Mijas y Costa de Almería han ascendido a la Liga Challenge (segunda categoría nacional del baloncesto femenino) en la fase que ha tenido lugar en el centro de la isla, en Inca, desde el pasado jueves. El equipo anfitrión, el Sant Josep Azul Marino se ha quedado en la orilla de ese mar balear que tan bien representan los colores del equipo.

Tras sufrir lo indecible para meterse en la semifinal por el ascenso, el equipo de Dani Rubio caía al final frente al Costa de Almería, otro proyecto diseñado para el ascenso. Las mallorquinas se lo trabajaron a conciencia en el tercer partido que era a cara o cruz para meterse en el duelo por el ascenso. Frente al Viladecans el sábado fue un partido angustioso, emocionante, decidido en los últimos instantes gracias a la frialdad de la base Ale Quirante, que sufrió una antideportiva y metió los dos tiros libres con total frialdad.

Fue tan sufrido que la celebración de las jugadoras y la afición fue casi de ascenso. Pero faltaba lo más difícil, la final del domingo. Jugarte el ascenso en casa ante tu gente tiene muchas cosas buenas, pero no es menos cierto que también asume toda la presión. Han sido el centro de atención todos estos días, el equipo no quería defraudar a su gente en casa, no es fácil y esa presión ha podido condicionar en algunos momentos el rendimiento del equipo, aunque no es menos cierto que en frente han tenido equipos igualmente preparados.

Sin ir más lejos el Unicaja Mijas, que infligieron la única derrota de la fase de grupos al Azul Marino, demostró ser todo un equipazo y con jugadoras bastante físicas, jugando a un gran ritmo.

Perdido el ascenso, el proyecto en teoría persiste a tenor de las palabras de su patrocinador e ideólogo, Gabriel Subías, quien dejaba bien claro en Deportes Cope Baleares que intentarían subir pero que si no lo conseguían lo iban a intentar el próximo año. Por lo pronto han conseguido centrar la atención del baloncesto mallorquín por un equipo femenino, un proyecto, que pretende aglutinar ese interés en toda la isla y recuperar el baloncesto femenino de élite. Nada menos que 2.000 aficionados dieron color y volvieron a convertir el Palau d'Inca en una olla de baloncesto como en los viejos tiempos.

No faltaron las instituciones, que como se sabe siempre están muy pendientes del deporte femenino: acudía la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera o la consellera d'esports i afers socials, Fina Santiago.