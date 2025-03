Luis Blanco recuerda que la autoexigencia de Darder no es nueva: "En el Espanyol asumía una gran responsabilidad y eso le impedía a veces tener regularidad"

Sergi Darder es el faro del RCD Mallorca en ataque, un jugador importante que cuando no entra en contacto con el balón es señal de que el equipo no está siendo dominador del encuentro. El de Artà cumple su segunda temporada como bermellón y en más de una ocasión ha reconocido que en el estilo de juego de Jagoba Arrasate se siente más cómodo, está más en contacto con el balón. Darder siempre habla con respeto hacia el anterior técnico, Javier Aguirre, pero reconoce que le iba peor el estilo de juego más directo.

En la presente temporada el centrocampista ha jugado partiendo desde la izquierda para meterse hacia adentro y tratar de fabricar juego, encontrar los espacios aunque siguen faltando jugadores que busquen esos espacios. En ocasiones Robert, o Asano, los laterales, cuando no, tiene que conectar en vertical para intentar progresar. En los últimos encuentros se ha sentido más cómodo al jugar en el centro, en ausencia de Morlanes y Samú Costa. Ha formado una buena pareja con Mascarell.

Darder admitía la pasada temporada en Cope que no estaba rindiendo como él deseaba, que algunos le habían confundido con Kang-In Lee y que él era otro tipo de jugador. Además, el jugador también admitía que su autoexigencia le podía pesar, ya le había jugado malas pasadas en su etapa en el Espanyol. Allí era capitán, canterano, asumía una gran responsabilidad y para colmo el equipo se había ido a Segunda. Eso le llevó a querer marcharse.

Esa autoexigencia le puede condicionar negativamente en algún momento, es algo que ahora también ha admitido quien fuera su técnico en el Espanyol. Aunque fuera una etapa corta, Luis Blanco, ahora técnico del Atlético Baleares, le dirigió en dos encuentros como técnico del primer equipo. Además, como técnico del Espanyol B conocía bien la evolución de Darder. Blanco ha dicho en Deportes Cope Baleares que "no le conozco muy bien tampoco, pero hemos compartido muchos años en el Espanyol y le tuvo poco tiempo en el primer equipo. Pero es cierto lo de la autoexigencia. En el Espanyol hubo momentos en los que le costó por esa responsabilidad que tenía como capitán, como persona de club, de la cantera. Se autoexigía demasiado y eso le podía provocar no rendir al máximo nivel o no tener una regularidad en el rendimiento. Pero me parece un jugador espectacular, como persona, como jugador. Aquí está en casa. Pueden estar los aficionados tranquilos que tienen un jugador de mucho nivel".