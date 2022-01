El Atlético Baleares está con 12 jugadores para empezar a preparar la Copa ante el Valencia

La semana empieza con dificultad para el Atlético Baleares y especialmente para su entrenador, Xavi Calm, para preparar el partidazo histórico de Copa del Rey contra el Valencia. Nunca había disputado unos octavos de final de la Copa del Rey el conjunto balearico y este domingo va a disfrutarlo en casa, en el Estadio Balear.

Sin embargo, la situación deportiva no es idílica ni fácil por la gran cantidad de positivos que tiene en su plantilla, a lo que hay que sumar a las bajas de larga duración de Olaortúa y Alfonso. Ahora mismo Xavi Calm dispone de 12 jugadores del primer equipo para entrenar debido a los positivos que ya impidieron disputar el encuentro ante el At.Saluqueño el pasado domingo. Lleva dos partidos de liga aplazados el conjunto balearico, que pudo jugar el partido ante el Celta sin dos positivos. Pero tras el encuentro se detectaron cuatro casos más.

El club no informa de quiénes son y sólo notifica los casos. Ayer mismo los jugadores, así como staff alrededor del equipo, pasaron los test como mostró el propio club. Parece que las noticias por ahora no son peores y que no ha habido aumento de casos.

?? CLUB INFORMA



?? Toda la plantilla, staff técnico y personal vinculado al primer equipo pasa en estos momentos pruebas PCR en @HSJD_PALMA_INCA#ATACAM ???? pic.twitter.com/6jCrBz2iO1 — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) January 10, 2022





Mientras el segundo fichaje de invierno, el extremo Víctor Pastrana procedente del Extremadura, pasaba ayer la revisión médica. Ya se había incorporado a los entrenamientos. El jugador será inscrito esta semana si no hay novedad para estar disponible para el partido de Copa del Rey ante el Valencia. Ocupará el puesto de Isi Ros que está negociando la salida con el Club. Tiene varias ofertas tanto de Primera RFEF como el Sabadell y también de Segunda RFEF, entre ellos el Numancia.

Para el partido de Copa ya van vendidas 1000 entradas. El aforo máximo será 3.200 espectadores.