Mañueco abre la puerta al diálogo en Castilla y León en un debate de guante blanco con Vox y PSOE

El periodista Jorge Bustos ha analizado en 'Herrera en COPE Castilla y León' el primer debate electoral de la región, que reunió a los tres candidatos con grupo propio en las Cortes. Un encuentro de "guante blanco" que se cerró con un apretón de manos entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (Vox), un gesto que podría ser un presagio de futuros acuerdos a diferencia del bloqueo extremeño.

Las posiciones de los tres candidatos

Según el análisis de Bustos, la experiencia del candidato del PP contrastó con la de sus adversarios. Fernández Mañueco fue el único que se centró en hablar de propuestas concretas, mostrándose abierto a "hablar con todos", pero desterrando cualquier pacto de gobierno con el modelo sanchista que, a su juicio, representa el candidato socialista.

Por su parte, el socialista Carlos Martínez "olvidó sus propuestas" y, según Bustos, "perdió la oportunidad". El periodista critica su exceso de campechanismo, un detalle que se reflejó en su lenguaje corporal, ya que, tal como llegó al plató, "con una mano en el bolsillo, así acabó". El candidato soriano se limitó a señalar que ve a PP y Vox más unidos de lo que aparentan.

El papel de Vox

En cuanto al candidato de Vox, Carlos Pollán, el análisis de Bustos señala que no quiso "mojarse" sobre un posible pacto con el PP. Su intervención estuvo marcada por un discurso patriótico, afirmando que "la inmigración ilegal sobrecarga los servicios públicos", y una dificultad para descender a los detalles de la política autonómica.

Un cierre casi consensuado

A pesar de que "los trastos volaron de manera ordenada y con cortesía parlamentaria", el debate concluyó con un minuto de oro en el que los candidatos buscaron el "cortejo casi consensuado del voto joven y rural" apelando a las certezas, el cambio y el sentido común.