Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles, analiza cómo el conflicto entre EE.UU e Irán impacta en el turismo

El director general de la reconocida cadena hotelera también expuso la problemática en el aeropuerto de Tenerife Sur, así como las diferentes acciones que vienen desarrollando desde los hoteles en el primer trimestre del año

Intervención de Miguel Villarroya, CEO Spring Hoteles, en Herrera en Canarias

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura19:24 min escucha

