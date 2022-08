El Atlético Baleares empata a cero en su estreno de la Primera RFEF

Después de semanas de espera el Atlético Baleares sacó el sábado su primer punto en esta temporada de Primera RFEF frente al Promesas Osasuna o Osasuna B después de empatar a cero en el primer partido de liga.

Fue un encuentro bastante igualado, en la que los dos equipos fueron dominadores a partes iguales. El Osasuna B salió muy fuerte y fue claro dueño de la primera parte mientras que el Baleares lo fue en la segunda donde buscaron la victoria que no acabó llegando en este primer encuentro.



El técnico, Jordi Roger habló de lo que supone este empate, cuales han sido las claves del partido como la actuación del portero René y del equipo que les han hecho conseguir este punto: “Siempre que sumas un punto fuera de casa es bueno, si lo haces bueno en casa después. Veremos si ganamos la semana que viene que será bueno. El punto es justo, ellos han entrado muy bien, en un minuto han tenido dos ocasiones en un minuto, René ha estado muy bien. Ellos compiten muy bien, van al límite, siguen la buena dinámica del año pasado. Nos hemos recueprado en la segunda parte,hemos acabado el partido bien, el punto es bueno y justo, sobre todo. Ellos no rehuyen nada, van fuertes, lo sabíamos y teníamos que igualar en actitud, con el paso de los minutos hemos ido asentándonos y hemos estado mucho mejor y los últimos 20 minutos han sido nuestros. En estos partidos tienes que saber sufrir, nosotros lo hemos hecho al principio y ellos al final, así que el reparto de puntos es justo”.



Y el mismo René, protagonista del partido y que salvó al equipo de no puntuar en esta primera jornada, habló después del encuentro de como ha sido este inicio de temporada: “Los comienzos son así, los equipos tienen falta rodaje y poco a poco cogeremos mejores sensaciones, tenemos muchas cosas que mejorar y mejor desde la suma de puntos. Ahora a hacer bueno el punto con los dos partidos de locales que vienen. Ellos han salido muy fuertes, son buenos por arriba y hemos mantenido la portería a 0. Me ha salido un partido redondo y cuando empiezas con dos paradas da confianza. Venimos de un final de temporada pasada decepcionante y queremos luchar por cosas bonitas. Se agradece que haya 30 balearicos y esperemos que el punto les ayude en el viaje con la que está cayendo gastarse el dinero para venir es para quitarse el sombrero”.





Toni Ramón, que viene del futbol base del mismo club, ha debutado con el equipo. Jordi Roger le ha dado la confianza que necesita en los partidos amistosos de pretemporada y el sábado disputó sus primero minutos como jugador del primer equipo: “Jordi me dio confianza en la pretemporada y he debutado hoy con el primer equipo, muy contento, tengo que seguir trabajando. No pude debutar de juvenil pese a ir convocado, contento hoy por hcerlo. Ellos estaban bien colocados, hemos ido a por el partido pero no ha podido ser”.



Uno de los nuevos fichajes de esta temporada, David Navarro también valoró el partido y lo que es más importante, de su debut en la categoría con el Baleares que tiene un proyecto ilusionante para este año y por conseguir el ascenso, aunque haya que mejorar aún en muchos aspectos: “Un punto importante, es el inicio de liga y hay que coger titmo no hemos empezado como esperábamos y la segunda parte hemos mejorado. Ellos han salido muy fuertes y hemos sabido aguantar. Contento por debutar en Primera RFEF y a trabajar para que el míster me dé oportunidades, he jugado muchas veces con 3 centrales y me he encontrado cómodo”.



El próximo partido del Baleares en liga será en casa este próximo fin de semana, el domingo cuatro de setiembre contra la Real Unión a las 12h.

Mercado.-

En cuanto al mercado, el club balearico sigue buscando un lateral diestro sub 23 para doblar la posición en la que Laure es el inquilino de la banda para esta temporada, además de un media punta. El club baraja diferentes opciones, una de ellas el jugadsor del Espanyol Dani Villahermosa, quien ayer estaba en la convocatoria del primer equipo ante el Real Madrid.

Finalmente, el club ha pedido a la RFEF cambiar el horario del encuentro del domingo contra el Real Unión de Irún, estreno en el Estadio Balear, para evitar las altas temperaturas a las 12h, algo de lo que tiene tanto el At.Baleares como los aficionados muy mal recuerdo de hace un año a más de 30 grados, fueron partidos muy duros para los aficionados.