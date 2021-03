El Atlético Baleares destituye a Jordi Roger y busca sustituto

El Atlético Baleares ha destituido esta mañana a Jordi Roger. El técnico catalán ya estaba ayer por la tarde en la cuerda floja desde el mismo momento en el que su equipo perdió ayer contra Las Rozas en un partido en el que el equipo mallorquín se fue al descanso ganando por 1-2 y acabó perdiendo por 3-2 en un partido calificado como final por el propio técnico catalán que al acabar el encuentro aseguraba que habían regalado una nueva final.

El viaje de regreso a Palma fue el último de Jordi Roger como técnico balearico ya que Ingo Volckmann tenía más que decidida su destitución por los malos resultados que han llevado al equipo a despedirse de las opciones de pelear por el ascenso a Segunda División A y luchar por estar en la nueva categoría creada por la RFEF la temporada que viene, un objetivo marcado ahora como prioritario para la entidad balear

El preparador catalán se ha despedido de sus ya ex jugadores esta mañana y a mediodía la entidad mallorquina ha emitido un comunicado en el que Roger también se despide del Atlético Baleares. "Debo reconocer que es un día muy triste para mí. Se acaba un proyecto al que vine con una gran ilusión. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo por el ATB, asumiendo que no hemos logrado los resultados deseados y que en el fútbol, siempre se depende de ellos. Desde el primer día he trabajado duro pero, lamentablemente, no ha podido ser", ha señalado Roger.

Ahora el Atlético Baleares sigue trabajando para buscar un sustituto para Jordi Roger siendo una de las opciones Xavi Calm, el segundo de Roger y también entrenadores como Monteagudo o Munitis aunque por ahora no hay un candidato claro a sentarse en el banquillo blanquiazul en sustitución de su, hasta ahora, inquilino.