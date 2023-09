El Atlético Baleares busca un primer triunfo con la defensa en cuadro

Viejos conocidos en frente va a tener el Atlético Baleares en un partido de enorme dificultad por las circunstancias en las que llega. En el Atlético Sanluqueño su ex jugador Miguel Ángel Cordero, quien tuvo muy poco protagonismo en la última temporada y que acabó fichando por conjunto gaditano este verano.

Pero además de Cordero, allí están el defensa mallorquín Martí Crespí y el ex UD Ibiza la pasada temporada, Coke Andújar, uno de los jefes del nuevo proyecto sanluqueño y que curiosamente quiso llevarse a Nolito para otro año de fútbol. No obstante, el ex del Sevilla, Celta, Manchester City, Barcelona o UD Ibiza ya había decidido colgar las botas como explicaba en El Partidazo de Cope esta semana.

Los balearicos acuden necesitados pues buscan la primera victoria en esta cuarta jornada pero lo hacen diezmados en defensa. Tiene un verdadero quebradero de cabeza el técnico José Antonio García Escudero "Tato". Y es que cuando tienes una carencia en una plantilla, los problemas se te amontonan en ese mismo puesto. Los balearicos empezaban la temporada justos de efectivos en defensa por las lesiones de David Navarro, al que le quedan unas pocas semanas y de Jaume, de larga duración. Pero el colmo ha sido esta semana al lesionarse dos de los tres centrales titulares, Juanra y Félix Ofoli. El primero tuvo que retirarse lesionado el domingo ante el Málaga, el segundo se lesionaba durante la semana.

Así las cosas, el técnico tendrá que improvisar una línea defensiva. Sólo le quedan como centrales Villapalos y el canterano Óscar, renovado hasta 2025 y que podría tener su oportunidad este domingo. Luego habrá que ve si mantiene la defensa de cinco por lo que necesitaría otro jugador reconvertido como central, o apuesta por línea de cuatro.

También será un partido especial para Miguelete, quien llegaba a la Vía de Cintura precisamente procedente del Sanluqueño, con cierta polémica al tener en teoría contrato según el club, aunque finalmente se demostró que no era así ya que la Federación le dio la razón al jugador.

Un total de siete bajas tiene Tato para este encuentro en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda: a los mencionados Ofoli, Juanra, Navarro, Jaume se une otro de larga duración como Forniés que ya encara la recta final. También es baja el portero Jero Lario y el delantero Xisco, quien en dos semanas podría estar disponible según comunicó el club. El At.Sanluqueño viene de ganar en La Condomina al Real Murcia 2-3.