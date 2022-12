El At.Baleares logra su primera victoria fuera y quiere acabar el año con buenas sensaciones

Parece mentira pero el Atlético Baleares llevaba toda la temporada sin ganar fuera de casa. Al fin consiguió dar ese paso adelante aunque no jugara un partido brillante. Ya se sabe que todo es en función de cómo esté uno, y los balearicos llegaban tocados en posición de descenso y en un momento de poca confianza tras los últimos resultados.

No era fácil la papeleta para David Sierra, segundo entrenador del Atlético Baleares. Horas antes había dimitido su jefe, Jordi Roger, como técnico del equipo tras el empate en casa ante la SD Logroñés del jueves. Había que organizar el equipo en horas, intentar aportar su sello personal y elegir al mejor once, además de conseguir que los jugadores creyeran en él como técnico. Era en Lezama contra el Athlétic B. Los balearicos llevaban tres empates a cero de forma consecutiva, no estaban encajando pero tampoco estaban marcando, no estaban generando muchas ocasiones y de hecho en los dos últimos encuentros en casa el equipo fue muy plano.

Sierra refrescó el equipo, recuperaba jugadores como Canario, Alfonso y Dioni tras cumplir sanción, los tres jugaban, y dio entrada en medio campo a Cordero que estaba en el ostracismo, no parecía entrar en los planes de Jordi Roger. No hubo muchos más cambios en cuanto a hombres pero sí en la forma de salir al partido.

Los balearicos iniciaron una presión adelantaba para intentar recuperar pronto el balón, y fruto de ello llegaba el único tanto del partido, una salida por la derecha de los cachorros, iniciaba la presión Cordero para conseguir el robo, la jugada acababa en un tiro rechazado por el meta Ispizua que aprovechaba Canario para adelantar al equipo blanquiazul, ayer de amarillo, y dejan tocado a un filial que lleva ocho partidos sin ganar.

A partir de ahí el Atlético Baleares intentó mantener el orden pero se vio dominado durante demasiados minutos, no se impuso en medio campo ni se quedó el balón para marcar el ritmo. Sin balón el Atlético Baleares sufre y ayer no fue una excepción. El meta Lucas Díaz tuvo que acertar en un par de ocasiones de los rojiblancos.

El técnico David Sierra explicaba que "fue una semana un poco convulsa, tres partidos y la dimisión de Jordi. Tuvimos que organizar algo lo más rápido y simple posible ante un equipo que estaba creciendo mucho. Esto es mérito de los jugadores, se han implicado al 100%, tenemos un grupo de profesionales que merece mucho la pena en la que confiamos todos, no cambiaría a ningún jugador de los que tenemos. Había que hacer el mejor partido posible, tocó esto, partido solidario, de implicación, estoy contento por los chicos porque se lo merecen desde hace mucho tiempo".

Mientras el club sigue buscando entrenador, esta semana el equipo busca acabar el año de la mejor manera posible y con las mejores sensaciones con la visita del histórico Real Murcia, que viene de sumar siete de nueve puntos. Los balearicos ganaron tras cuatro empates consecutivos y están fuera del descenso con 20 puntos. Muy cerca de todo, a dos de abajo y a cinco del playoff en un grupo endiablado por lo igualado.