Un empleado del Manchester City, despedido por atender en un bar del Etihad con la camiseta del United

Imagen del estadio Etihad antes del derbi entre el Manchester City y el Manchester United

Un camarero que trabajaba en uno de los bares del Ethiad Stadium el día del partido entre el Manchester City y el Manchester United fue despedido por el City por llevar la camiseta del United mientras atendía detrás de la barra.

Uno de los asistentes al partido publicó en la red social X la fotografía del camarero mientras servía una pinta de cerveza, con su correspondiente camiseta del Manchester United puesta debajo de una chaqueta. Y lo subió mencionando al City, que decidió tomar cartas en el asunto y anunció el despido del joven: "Gracias por informarnos sobre ello. Confirmar que esta persona ha sido destituida de su cargo", anunció el club citizen a través de sus redes sociales.

El gesto del City fue muy criticado al entender que llevar una camiseta de un equipo rival no es motivo suficiente como para despedir a alguien, por mucho derbi que se jugara en ese momento.

El 'soplón', por cierto, que escribía como @mataniels, eliminó por completo su cuenta de X.