El ATB permitirá la entrada de 1.000 socios al partido de este domingo

El Atlético Baleares ya tiene la autorización pertinente para poder dar entrada a 1.000 socios que podrán ver el partido de la primera jornada de liga, del grupo 5A de la Segunda B, frente al Internacional de Madrid. El encuentro será este domingo 18 de octubre a las 12:00 horas.

“Han pasado más de 7 meses desde que el Estadio Balear acogiera un partido con público. El último fue el de la jornada 28 de la pasada temporada ante la UD Ibiza el 8 de marzo. Ha llegado el momento de volver a casa para disfrutar del equipo”, explica el club.

Sólo se permitirá la entrada de 1.000 socios y será obligatorio:

El uso de mascarilla en todo momento. Habrá gel a disposición del socio en varias zonas del campo. Se debe respetar la distancia de seguridad y evitar celebraciones que supongan un riesgo para la salud, tales como abrazos (a no ser que sean miembros de un núcleo familiar).

En el siguiente mapa, el Atlético Baleares informa gráficamente de las novedades de esta temporada. Para evitar masificaciones, el club dispondrá de tres accesos: el de siempre en el Fondo Sur (Puerta 1) y el nuevo habilitado, en el Fondo Norte (cercano al puente de la Vía de Cintura, como son las Puertas 2 y 3). Y recomienda a los socios acceder por la puerta más cercana a su asiento. Las puertas se abrirán a las 10:30 horas el domingo.

Así accederán los 1.000 socios permitidos para el partido del domingo

El club balearico no pondrá entradas a la venta. “No se pondrá a la venta una entrada hasta que no se garantice la asistencia total de todos los socios a un mismo partido”, afirma el club. Con el fin de que los socios que no pueden entrar puedan ver el partido, el club trabaja para poder dar el partido en streaming por su web atleticobaleares.com

Por otra parte, el Atlético Baleares ha presentado este miércoles a Ferrán Corominas “Coro” como nuevo jugador balearico. El acto ha tenido lugar en las instalaciones de Gomila Gost, patrocinador oficial del club. El delantero se ha mostrado muy ilusionado de cara a esta nueva temporada y espera meter muchos goles para ayudar al club a conseguir el ascenso. En la presentación del futbolista han estado: Patrick Messow, director deportivo del club, y Francisco Gomila, propietario de la empresa Gomila Gost.

'Coro', en su presentación como nuevo jugador balearico

‘Coro’: “En la India el ritmo es diferente, la gente puede pensar que tengo 37 años y no estoy bien físicamente pero los números son los que son, he jugado y entrenado siempre y me encuentro bien y he entrenado la primera semana con el equipo. Estoy bien", ha afirmado el delantero.

Sobre lo que puede sumar al equipo, ‘Coro’ ha dicho que “tengo experiencia y espero aportarla a los jugadores más jóvenes para cumplir el objetivo: subir a Segunda. Siempre se pregunta los goles que espera un delantero, no me pongo número pero lo que pueda en goles y asistencias para ayudar al equipo a sumar".