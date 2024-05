El ascenso del Baleares FC, la culminación de un objetivo del club

Muchas emociones las que han vivido los balearicos este fin de semana tras conseguir el ascenso a Primera RFEF. la segunda categoría nacional del fútbol femenino. Se ha cumplido el objetivo marcado por el club para el equipo femenino, el Baleares FC. Durante toda la temporada han estado en los primeros puestos, e incluso líderes, pero en la recta final casi se quedan sin playoff.

Tuvieron que emplearse a fondo en la última jornada para arrancar un empate en el campo del Viajes Interrías y asegurar la plaza de playoff, finalizando segundas el campeonato. Todo ello después de una última jornada en casa polémica en la que las incidencias de público provocaron el cierre de Son Malferit para el playoff.

Así, las balearicas tuvieron que jugar a puerta cerrada en la ida ante el Costa de Adeje Tenerife, filial del conjunto chicharrero de Liga F que tenía muchas aspiraciones de ascender también. Con goles de Gabi y Karla, las balearicas fueron a Canarias con un 2-1. En la vuelta disputada el pasado sábado en Tenerife, se adelantaba el Baleares con gol de Gabi con habilidad, y un segundo tanto de Pomer.

Con 0-2, el Baleares tenía dominada la situación pero en el fútbol las cosas cambian de un momento a otro, máxime si ocurren cosas que no deben ocurrir, como un penalti más que dudoso a favor de las locales, que metió al Tenerife en el partido. Una supuesta falta que parece fuera del área se convirtió en un penalti. Con 1-2 (Moneyba), las locales apretaron de lo lindo y en los minutos finales se aprovecharon de los nervios visitantes y marcaban a placer en un corner (Koral). Con 2-2 todo podía suceder en los nueve minutos de descuento que concedió la colegiada, un descuento también muy exagerado. Un gol del Tenerife forzaría la prórroga.

Finalmente no fue así y el Baleares lograba el ansiado ascenso y se desataba la euforia en el césped. El Baleares femenino, un proyecto que impulsó en 2018 el ya ex director del club Guillermo Pisano y en el que el presidente y propietario Ingo Volckmann tenía puestas muchas ilusiones, ha pasado en seis años de la liga autonómica a la segunda categoría nacional. Era uno de los objetivos del club de esta temporada, el otro no se consiguió, la permanencia del primer equipo masculino en la Primera RFEF.

El propio Volckmann estuvo acompañando al equipo en Tenerife junto a un grupo de aficionados y familiares que celebraron el ascenso. A la llegada del equipo a Son Malferit el sábado se sucedieron las celebraciones y los cánticos. Misión cumplida y el Baleares está en la segunda categoría, ya veremos si con miras a intentar llegar a la Liga F o si el club se conforma