Antiviolencia propone sancionar al Mallorca por una bandera de un grupo ultra en el Mallorca-Betis

Nuevo contratiempo no deportivo para el Real Mallorca. El club bermellón ha sido señalado por la Comisión Antiviolencia en su último comunicado ya que dicha comisión propone que se sancione a la entidad bermellona con una multa de 10.000 euros. La situación es llamativa puesto que en este caso la sanción llega por algo sucedido en la grada visitante y no precisamente en ninguno de los sectores del estadio mallorquinista en el que se sientan religiosamente los aficionados del Mallorca para ver y animar a sus jugadores.

La propuesta de sanción de Antiviolencia llega en referencia al partido ante el Real Betis jugado en el Estadi Mallorca Son Moix el pasado 15 de febrero. En dicho partido, como suele suceder cada vez que el Real Betis visita Mallorca, se contó con una nutrida presencia de aficionados béticos y entre esos aficionados también estaban presentes integrantes del grupo Supporters Gol Sur, grupo radical del Real Betis. En dicha grada se encontraba presente una bandera del grupo radical bético y esa es la causa por la cual Antiviolencia propone sancionar al Real Mallorca ya que la propia comisión recuerda que "obliga a su vez a los organizadores a controlar el acceso a los recintos deportivos para garantizar la seguridad de los espectadores y para impedir la exhibición de pancartas, bufandas y otros elementos destinados a la promoción de grupos radicales".