Año nuevo, noticias viejas, el RCD Mallorca decepciona a su afición en el estreno de 2026 y cae ante el Girona 1-2

La llegada del frío a Mallorca y el pésimo partido del RCD Mallorca ha dejado congelados a los seguidores bermellones. Ante la temperatura gélida en Son Moix la hinchada mallorquinista optó por calentarse los ánimos ante el desconcierto que provocaba el juego de los suyos.

Había que ser valiente para plantarse en Son Moix este domingo, con un frente de frío polar que hacía muy desapacible la tarde noche en el Estadio. Lo mínimo que espera un aficionado que está con su equipo es ver esa pasión en el campo que le haga olvidarse del frío que está pasando, que merezca la pena haber acudido a Son Moix viendo un desempeño adecuado, con criterio con balón, con intensidad sin balón.

En cambio, se encontró un Mallorca al que desarmaron fácilmente los gerundenses, que quitaron el balón a los bermellones, que imponían un ritmo pausado y elaboraba con facilidad ante la nula presión del Mallorca. Esto es lo que empezó a enfurecer a los aficionados, que empezaron a silbar lo que podríamos denominar pasividad en los de Jagoba Arrasate.

Y eso que habían empezado con un par de latigazos importantes, nada más empezar Jan Virgili con un centro envenenado que casi es gol, Samú Costa ante Gazzaniga. Pero fueron fuegos artificiales, los que no hubo en los prolegómenos por respeto al recuerdo de MIquel Contestí, el presidente fallecido que se hubiera puesto de los nervios viendo un equipo tan apocado en el césped.

Sí hubo pajes reales y carta, por lo visto nadie pidió un Mallorca más definido y decidido para jugar al fútbol por lo visto ayer. Porque es un equipo indefinido, que en la jornada 18 sigue siendo un equipo a medio hacer, con mucha indecisión en lo que tiene que hacer.

La vida sigue igual porque el único que hace cosas diferentes y da sensación de peligro es el niño, Jan Virgili, al final perdido en algunas ocasiones al no encontrar líneas de pase cuando hay coberturas de los rivales y falta de desmarque de sus compañeros. Pero el extremo es el único que levanta un "oh" en la grada. El Girona demostró tener más calidad en la medular, jugadores como Tsygankov, Lemar que volvía al equipo, Bryan Gil, Andrés Martín se imponían al medio campo bermellón, que mejoró algo con la entrada de Mascarell en la segunda mitad.

Superados.-

Había apostado el técnico por Morlanes-Samú, el primero se iba al descanso por molestias y se quedaba Samú con amarilla, lo que siempre es un peligro. Asano fue la gran apuesta de Arrasate y su gol anulado por un milímetro (increíble, habrá que creérselo), puede engañar, porque parece que el jugador japonés es productivo. Cierto es que finalizaba bien esa jugada vertical que es la que mejor se le da, cuando puede atacar la espalda de la defensa en un pase profundo, porque no tiene más. No es capaz de encarar, no se asocia, es un jugador fallido en buena parte del encuentro, pero tiene alguna chispita, a eso lo fio todo Arrasate ante la desesperación de no tener otro extremo.

Salía en los últimos instantes Llabrés, quien sale como si ya estuviera cansado. El chico tiene que darle una vuelta a su carrera y podría ser bueno para él marcharse en este mercado si al final el Mallorca le renueva.

Mal día de Leo.-

Con todo y pese al pésimo partido del Mallorca, en ocasiones todo pudo suceder porque se las repartieron Mallorca y Girona, la diferencia estuvo en la portería por desgracia para el Mallorca. Leo Román pudo hacer algo más en el gol de Tsygankov, tuvo alguna otra indecisión, en el penalti era un uno contra uno con Vanat pero queda la duda de si debió salir antes en cobertura, y para terminar la mala tarde cabeceó a su compañero Muriqi en la última acción del partido haciéndose una herida ambos. Final accidentado para un día en el que estuvo todo mal, con severa bronca de la afición y personalizada en algunos jugadores como Asano.

Arrasate reconoce que tienen carencias en la plantilla pero no quiso poner excusas al bajo rendimiento del equipo en este arranque de año. El problema no es que falte un extremo, que falta desde hace mucho tiempo, el problema es que hay muchos jugadores que no aportan y que el equipo sigue transmitiendo indefinición.