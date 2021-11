Algo más que un partido para el Palmer Alma Mediterránea

El peor arranque en LEB Oro del Palmer Alma Mediterránea no había sido motivo de reprimenda de los técnicos hacia sus jugadores. Hasta ahora. El partido en Huesca ha marcado un antes y un después ya que el técnico Álex Pérez se mostraba muy enfadado con el equipo y no dudaba en lanzar una reprimenda pública hacia los jugadores.

Pérez tenía claro lo que quería decir tras la derrota de 18 puntos en Huesca: "Estoy bastante enfadado con la actitud de mi equipo porque nos ha faltado esa hambre que tenemos siempre, no me ha gustado el carácter que hemos demostrado. No me ha gustado la defensa que es una de nuestras armas y no me ha gustado que se pierda la disciplina en ataque y cada uno hiciera la guerra por su cuenta".

Hasta la fecha sólo un día había provocado el enfado del presidente Guillem Boscana, en San Sebastián, partido al que se refería en Deportes Cope Baleares diciendo que no iba a conseguir que su equipo no peleara y bajara los brazos a los cinco minutos. Ni qué decir tiene que el encuentro en Huesca le habrá dejado aún más preocupado al mandatario.

El encuentro del domingo es algo más que un partido, el joven equipo del Bahía San Agustín se juega su credibilidad, porque hasta ahora y a pesar de los malos resultados se había visto un equipo que miraba de cara a los rivales, excepto los dos lunares aludidos. Pero parece que el no ganar ha hecho que los jugadores hayan dejado de creer en algún momento en lo que se hace,a tenor de la menor actitud defensiva que denunciaba el técnico.

De hecho, el capitán Pol Figueras habla en parecidos términos en Diario de Mallorca: "te das cuenta de que cuando no das el 100% las cosas salen mal. Hay que evitar actitudes del equipo como las que se vivieron ante el Gipuzkoa o el Huesca donde el vestuario bajó los brazos".

Pol añade a Deportes Cope que el encuentro el Prat "es un equipo complicado, en la parte baja como nosotros,ha ganado a dos buenos equipos y que ha competido ante Estudiantes. Pero nosotros estamos con muchas ganas de mejorar la versión del pasado domingo y jugar ante nuestra gente". En el CB Prat milita un viejo conocido del baloncesto mallorquín como Marc Blanc,que jugó cinco temporadas en Inca y que a sus casi 40 años continúa en activo.

Si el Palma juega al nivel defensivo y acierto ofensivo que mostró en el encuentro entre semana ante Iraurgi que supuso la primera victoria, los de Álex Pérez, Pau Tomàs y Pepe Laso pueden lograr su segundo triunfo. En ese sentido,jugadores como Kostas Kostadinov han dado un paso adelante importante y la aportación de Van Beck tanto defensivamente como en el tiro exterior es importante. La gran duda es cómo está Máximo Fjellerup, que fue baja en Huesca por el tremendo traumatismo sufrido ante Iraurgi. El argentino lleva muy justo al encuentro.

Además, durante el encuentro se rendirá homenaje póstumo al capitán José Ortiz, más que homenaje podría decirse que es un recuerdo a quien fuera capitán del equipo y que no ha dejado de tenerse, ya que el asiento de Ortiz en la grada de Son Moix permanece con su camiseta colocada en cada partido, un gesto personal del propio presidente Guillem Boscana que tenía en gran aprecio a su capitán, fallecido hace ahora cinco años. Habrá minuto de silencio antes del partido y en el minuto 11, el de su dorsal, aplauso.