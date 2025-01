Álex Pella: "Me hubiera encantado formar parte de aquella expedición de Elcano"

Hace 500 años un grupo de marineros exhaustos, esqueléticos, al borde al resistencia física y que habían pasado por todo lo que pone a prueba la supervivencia de un ser humano, llegaban a Sanlúcar de Barrameda.

Era el 6 de Septiembre de 1522, comandados por Juan Sebastián Elcano cuando tras tres años de lucha contra todo recorriendo la redondez de la tierra a través de los océanos, llegaban unos marineros a bordo de la Nao Victoria que todos en España daban por muertos.

Eran los supervivientes que de la expedición capitaneada por Fernando de Magalhaes, Magallanes en su apellido castellanizado ya que el marino portugués naturalizado español comandaba una expedición encargada por el Rey Carlos para la Corona española, y que partió de Sanlúcar el 20 de Septiembre de 1519.

Fue la primera circunnavegación de la historia, la expedición que cambió la historia para siempre, conectó todos los océanos, cambió la percepción sobre la tierra que se tenía y puso en contacto seres humanos que hasta entonces no habían tenido contacto alguno. Hizo posible la primera globalización al añadir al Imperio Español territorios al otro lado del mundo que después serían conectados a través de América con la península. Personas y mercancías de ida y vuelta, la primera globalización.

Es un reto que apasiona a cualquier marino y a cualquier regatista. Son innumerables los regatistas que afrontan empresas de esta naturaleza, que entrañan fuerte inversión, importantes apoyos y una dosis imprescindible de riesgo y aventura.

El reto que se ha planteado el navegante español Álex Pella (Barcelona, 1972), es romper el récord de la Vuelta al Mundo y hacerla en 100 días. Será a bordo del Maxicat "Victoria", un catamarán que ya ha roto el récord vuelta a España, la Ruta del Descubrimiento hace unos meses entre Huelva y San Salvador de Bahamas, el punto al que llegó la expedición de Colón en 1492.

Ahora el reto es la Vuelta al Mundo por Poniente, ya que en la Vuelta al Mundo hacia el Este o ruta Trofeo Julio Verne ya logró el récord de velocidad. Ahora Pella quiere ser el primer navegante en conseguir los dos récords Vuelta al Mundo, por Occidente y por Oriente.

En esta entrevista en Deportes Cope Baleares, Pella explica qué le ha motivado a plantear este desafío que prepara en este 2025 y que partirá hacia el mes de Noviembre. Los puntos más complicados de la navegación, cuántos van a bordo, cómo se alimentan, por qué este desafío.

"Me hubiera encantado formar parte de aquella expedición de Elcano. Recomendaría a la gente documentarse, estudiar e interesarse por esta historia, esta primera vuelta al mundo. POrque nosotros somos como somos y no le damos la importancia que tiene. En términos náuticos es espectacular pero además ese primer viaje cambió el mundo para siempre. Unió los continentes en un mismo viaje, es el principio de lo que hoy es la globalización para lo bueno y para lo malo. Elcano empezó todo y lo sabía perfectamente porque cuando acabó la vuelta escribe al Rey le dice 'somos los primeros en darle la vuelta'. Sabía perfectamente lo que había hecho porque el plan inicial no era dar la vuelta al mundo, les llevaron las circunstancias a darla. Pasaron mil historias, mil aventuras, es una película increíble y las consecuencias son de plena actualidad".