Albert Riera, doblete, premio a mejor entrenador y portazo en Eslovenia

Albert Riera ha comenzado su carrera como primer entrenador de manera brillante en Eslovenia. El manacorí, ex jugador del RCD Mallorca, Espanyol, Liverpool, Olympiacos o Galatasaray entre otros, ha conquistado el doblete con el Olimpija Ljubljana, liga y Copa, además de recibir el galardón a mejor entrenador de la temporada en Eslovenia.

Sin embargo, el momento dulce se ha visto amargado por la decisión del club de prescindir de sus servicios para la próxima temporada, lo que ha motivado que el técnico no se mordiera la lengua. "El fútbol es un negocio. Recuerda que cuando vine aquí dije que si no había resulado sería el primero en hacer las maletas y volver a casa. Creí que podía mejorar a los jugadores, mejorar al equipo. Ese fue mi mensaje. No prometí laureles, victorias y puntos, sólo prometí trabajo duro, con pasión, profesionalismo. Los jugadores respondieron a mis indicaciones, que es lo más importante, pero yo no soy el dueño del club, soy un simple entrenador", decía en declaraciones que recoge el diario Sportklub.

Riera añade que "sé lo que puedo controlar como entrenador. Estos son mis jugadores. Esto funcionó para mí todo el año. No permitií que nadie interfiriera en mis decisiones. Quien me conoce sabe que así trabajo, soy yo quien toma las decisiones, pero parece que ese fue mi error. En Eslovenia, ganar laureles obviamente es algo malo y ya no eres entrenador".

Para acabar sus dardos al club, puso como ejemplo al eterno rival, el Maribor: "Maribor no ganó nada, pero consideró que iban por el buen camino y permitió que el técnico (Damir Krznar) continuara con su trabajo ampliando el contrato. Por supuesto, el buen trabajo se juzga por los resultados, pero lo más importante es el proceso. Si trabajas bien, si trabajas duro, el resultado definitivamente llegará. Juzgaron que iban por el buen camino y le dieron un contrato, aunque no ganaran nada. Realmente siento un gran respeto por esta decisión. Así debería funcionar todo club, en mi opinión. Olympia fue una buena experiencia para mí. En el próximo trabajo, en el próximo club, estaré más pendiente del proyecto para que todos luchemos por lo mismo,porque es muy importante mantener una buena relación".

Acaba su reflexión el técnico mallorquín diciendo que "no estoy aquí para decir lo que debe hacer el club. Los dueños deciden. Hice lo mejor que pude todos los días. Dirigí toda mi pasión y energía hacia los jugadores, nadie me puede decir nada sobre eso. Esta es mi satisfacción".

Tras haber sido segundo entrenador del Galatasaray como ayudante de Fatih Terim, Riera probaba en Eslovenia iniciando su carrera como primer entrenador, que ha acabado con éxito deportivo y sabor agridulce.