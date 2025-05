Alba Torrens en COPE: "Aún no he decidido el próximo destino"

Mallorca - Publicado el 15 may 2025, 17:33 - Actualizado 15 may 2025, 17:37

Alba Torrens lo ha ganado todo en el baloncesto y sin embargo mantiene la ilusión por seguir jugando y compitiendo. Acaba de ganar la liga con el Valencia Basket, su tercera liga de "taronja" y ahora medita la mejor opción para la próxima temporada.

El Valencia hacía público hoy la salida de la jugadora de Binissalem, que se encuentra a punto de iniciar la preparación con España para el Eurobasket. De hecho disputará dos encuentros amistosos en Inca, en casa ante Grecia e Italia el 30 de Mayo y el 1 de Junio. España está en el grupo de Alemania, Gran Bretaña y Suecia, disputará la primera fase en Hamburgo.

Alba Torrens ha reconocido en Deportes Cope Baleares que no ha decidido aún su próximo destino. Desde hace unos días se viene hablando de un sueño, tal vez posible, de jugar en casa. El proyecto del Azul Marino está ahí, aunque se desconoce en qué categoría, ya que juega la final 4 de ascenso a Liga Endesa este fin de semana en Estepona.

"No lo tengo decidido, eso lo puedo decir sinceramente que no tengo nada decidido" dice Alba en COPE." Ahora mismo estoy valorando las diferentes opciones que pueda tener y cuando llegue el momento decidiré el próximo destino. He visto los rumores. Ahora mismo me planteo seguir jugando por cómo me he encontrado en este final de temporada. Todas las puertas están abiertas, el deporte de Mallorca siempre estarán abiertas y siempre lo valoraré".

Por lo tanto, la alero internacional no descarta nada: "veremos qué pasa estas semanas. Yo no descarto nada, creo que al proyecto del Azul Marino también le hemos de dar el valor que tiene, ahora llegando a esta fase de ascenso, apostando por el baloncesto femenino. Todas las apuestas por el deporte femenino se han de valorar porque tienen impacto en la sociedad".

Alba se muestra feliz por la etapa en Valencia: "ha sido una satisfacción el camino que hemos hecho en Valencia. Se ha de valorar la apuesta del Valencia Basket en la sección femenina y se ha demostrado por los resultados conseguidos. Cada día un paso adelante, la dedicación y el trabajo y el impacto que tienen en que crecimiento del baloncesto femenino".

Sobre su salida de Valencia, dice que "ha sido una etapa muy buena estos tres años. Ha llegado el momento de separar caminos, el equipo de hacer su camino. Veremos la nueva etapa que me espera a mí".

En cuanto a España y el próximo Eurobasket, indica que para ella "es una ilusión renovada volver a formar parte de la selección. Un reto con mayúsculas porque estamos en un momento de cambio generacional y con lesiones importantes para este Eurobasket. Sabemos el reto que es jugar contra las mejores de Europa. Pero nos centramos en nuestras ganas e ilusión y convertirlo en trabajar cada día, construir un equipo nuevo y ese debe ser nuestro objetivo, sentir que somos mejores y mejorar nuestra versión para llegar al Europeo".