Aguirre a Kohlberg: "La cultura del triunfo está bien pero compites con lo que tienes"

El técnico del RCD Mallorca ha iniciado sus vacaciones con la gran satisfacción del premio al trabajo, habiendo conseguido el difícil reto de la permanencia. Javier Aguirre se marchaba a México para descansar. El técnico ha contado cómo han sido las horas posteriores a la salvación en la celebración y en sus conversaciones con el presidente Andy Kohlberg. Además, dice que ha dejado un par de nombres a la dirección deportiva.

Desde su llegada, Robert Sarver y Andy Kohlberg han hablado siempre de proyecto a largo plazo, de fortalecer la marca RCD Mallorca, de asentarlo en Primera División, de crecer, de estar entre los diez mejores de la liga. Lo cierto es que el proyecto está a medio hacer porque deportivamente no han conseguido sus objetivos, sí han saneado el club, han mejorado las instalaciones, reforman el Estadio algo que ningún otro propietario había logrado, pero deportivamente no han conseguido asentarse en Primera División. Por fortuna para la entidad y la afición, se ha conseguido una permanencia muy sufrida.

Al respecto de ese crecimiento deportivo de la entidad, Aguirre comentaba su conversación con el presidente Andy Kohlberg en una entrevista en el canal FOX de México, en la que revela que los propietarios del Mallorca quieren conseguir una cultura ganadora y que el club sea más potente deportivamente hablando.

"Él es el dueño de los Soles de Phoenix, este año fueron súper líderes, me ha hablado de una cultura triunfadora. Yo le decía que son deportes tremendamente distintos, y que el Mallorca en sus 106 años de historia no ha tenido oportunidad de ganar una liga. Él debe entender que Barcelona, Real Madrid, Atlético, desde que sales ya sabes que van a estar arriba. Es como una carrera de Fórmula 1. Puedes dar un podio, el Mallorca ganó la Copa del Rey. Hay que meter la cultura del triunfo, pero partiendo de la base de que el Real Madrid tiene 600 millones y nosotros 60, es difícil competir".

En este sentido, el entrenador del RCD Mallorca ponía el ejemplo de lo que está ocurriendo con Vedat Muriqi. El Club quiere ficharle pero no puede llega a la opción de compra pactada con la Lazio de más de 12 millones de euros. "Para el Real Madrid 12 millones puede pagarlos fácilmente pero nosotros no podemos hacer ese esfuerzo. La cultura del triunfo está muy bien, pero siendo objetivos hay calidades, talentos y tienes que competir con lo que tienes".

Sobre si ha pensado incorporar algún fichaje de su país al RCD Mallorca, comentaba que "no es fácil porque preguntas por cualquier jugador y seguramente son números que no maneja el Mallorca. Siempre hemos discutido esto, quizá el mercado sudamericano es más accesible, o Europa del Este. Hoy me mandaron un representante mexicano dos jugadores que quedan libres y pueden venir y los dejé en la dirección deportiva. Yo me vine de viaje pero son jugadores que pueden interesar. La calidad no tiene que ver con la nacionalidad, no me fijo en eso ni en la edad".

"Estuvimos a 90 minutos de acabar la aventura en Mallorca, un lugar fantástico por otra parte, un club que te deja trabajar, un grupo muy bueno de chavos que me aceptaron nueve partidos muy bien. Voy a empezar mi temporada 15 en España, voy a cumplir 400 partidos si Dios quiere, veremos cuándo termina esta historia. Me encontré entrevistas en las que decía que a los 50 me iba a retirar, no tengo esa vocación de entrenador que está 24/7 hablando de fútbol, les envidio pero no tengo eso".