Aguirre espera mayor precisión con balón de sus jugadores ante la Real Sociedad

Mejorar ante portería y en la elaboración del juego. Es la principal preocupación del técnico Javier Aguirre antes de medirse a uno de los equipos más en forma del campeonato, la Real Sociedad, con siete victorias consecutivas entre Liga y Liga Europa.

Los bermellones llevan tres partidos perdonando, más allá del acierto de los porteros Ter Stegen, Badía y Bono. El entrenador dejaba claro que es cuestión de calidad lo primero, pero que también se puede mejorar trabajando e insistiendo a base de repeticiones. "Quisiera ve a mi equipo que siga en esa línea de crear ocasiones y metiera alguna. Necesitamos ser un poco más certeros ante portería, que tenga cuatro pues que haga dos. Que siga bien con la pelota, que siga creciendo, ante el Sevilla nos equivocamos varias veces, errores no forzados que le das la pelota al rival sin estar presionado. No te lo puedes permitir. Pero hemos crecido porque ante el Athletic regalabamos 17 balones y en pretemporada 15 sólo en la primera parte del partido contra Catar".

La otra gran preocupación para el técnico mexicano son las condiciones en las que llegan algunos jugadores, por ejemplo Lee y Grenier, de quien dijo que han perdido kilos de peso por un virus estomacal. Además, sufren molestias Baba y Cufré. En principio jugará Battaglia en medio campo y el ghanés será reservado para el sábado. Cufré sí podría jugar, en caso negativo debería jugar como lateral un central zurdo ya que con Jaume Costa la idea es para Valencia el sábado.

Con la expedición también viajó Muriqi que cumple segundo partido de sanción. Hay que recordar que el equipo no regresa a la isla y que se desplazará directamente a Valencia donde juega el sábado.

"No sé qué partido será, yo quiero ganar, necesitamos una victoria. Lo que quiero ver de mi equipo es esa línea que hemos visto en los últimos partidos, equilibrado, y que tengamos ocasiones de gol tan claras". Sobre el rival, la Real Sociedad, se deshace en elogios: "Me encanta Imanol, es un técnico de la casa que conoce a los jugadores, que él mismo se identifica como un forofo del equipo y lo transmite. Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, se juntan ahí cuatro o cinco jugadores muy buenos, Brais, Silva, Merino, Sorloth está en buen momento, el portero que me encanta".

Más tibio se mostró con su ex jugador, Kubo, al que le desea que al fin se asiente en un equipo: "está jugando suelto arriba, necesita libertad y continuidad. Jugador interesante. Ojalá encuentre su sitio porque ya son cinco equipos y necesita continuidad".

El encuentro es a las 20h en Anoeta, un estadio con el que tiene vinculación también el Mallorca ya que la arquitecta que ha proyectado y dirigido la reforma en marcha de Son Moix, Izaskun Larzabal, es la arquitecta de la reforma de Anoeta.

El posible once: Rajkovic, Giovanni, Valjent, Raíllo, Nastasic, Cufré o Copete. Battaglia, Galarreta, Dani; Ángel y Abdón.

El encuentro como siempre se puede seguir por Tiempo de Juego de Cope.