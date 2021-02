Adiós al gran caballero del mallorquinismo, Martí Mora Moragues

Se ha marchado a los 82 años Martí Mora Moragues, el primer portero mallorquín que tuvo el privilegio y el honor de defender la portería del RCD Mallorca en Primera División. Algo de lo que siempre presumía coqueto y orgulloso el bueno de Martí, un jugador que tuvo una carrera corta, que jugó apenas una decena de partidos con el RCD Mallorca tras destacar en el Constancia y como segundo de Ricardo Zamora jr, vivió la aventura del primer Mallorca en primera, entre 1961 y 1963, el Mallorca había ascendido en 1960 a la máxima categoría. Retirado prematuramente, siempre conservó un carisma indudable.

Estuvo vinculado al deporte no sólo a través del fútbol, también como presidente de la Federación Balear de tenis y también a través de la radio, de esta casa, Cope Mallorca.

No ha sido la mejor semana, tras el fallecimiento de Ángel Gómez Bolao hace unos días, uno de los héroes del primer ascenso a primera en 1960, tampoco lo es para esta casa, con la pérdida ahora de Martí Mora y antes del periodista Miquel Vidal, ambos contertulios durante muchos años de Cope Mallorca.

En la vida hay personas que pasan a la historia por lo que han hecho y otras por cómo son. Martí Mora está en el segundo grupo. Su carisma, su bondad y su humanidad hablaron por él. Ligado a esta casa, Cope Mallorca durante una década, se convirtió en una voz cercana y amiga de los oyentes, uno de los nuestros, para compartir su pasión por el RCD Mallorca. En las buenas y en las malas, cuando había éxitos que celebrar y cuando había que sufrir hasta el final con un equipo a la deriva. Ahí estaba Martí. Siempre dispuesto a sentarse ante el micrófono, entendió mejor que muchos otros personajes del fútbol la importancia de la radio, de hacer un programa atractivo, de llegar al aficionado.

Siempre estaba dispuesto a echar una mano aportando su punto de vista. Por ello la noticia de su pérdida excede el ámbito deportivo en esta casa. Todos aquellos que compartieron ratos de radio con él han querido dedicarle unas palabras y las redes sociales se han convertido en un velatorio espontáneo y sentido.

Un caballero del mallorquinismo, una persona que dejó una huella e impronta en todos aquellos que le trataron. El excapitán del RCD Mallorca Xisco Campos se ha añadido a las muestras de pésame del RCD Mallorca o de la Federación Balear de Fútbol entre otros.

Xisco señalaba que "Marti Mora una de las personas que me hizo CREER que podía ser futbolista. tuve la suerte de jugar con su hijo en el Binissalem. Siempre te recordaré, gracias DEP MARTÍ". El portero del RCD Mallorca Miquel Parera ha puesto su nombre y un "descanse en paz" junto a un emoticono de tristeza.

La Asociación de veteranos del RCD Mallorca ha puesto el siguiente mensaje apenas unas horas después de asistir al velatorio por otro exmallorquinista, Bolao, fallecido hace unos días: "Semana triste para esta asociación...en el día de hoy nos ha dejado otro gran amigo y compañero de esta asociación. Queremos transmitir nuestro más sincero pésame, y enviar un fuerte abrazo, a la familia de don Martí Mora Moragues. DEP"

El RCD Mallorca indicaba que "enciamos nuestro péasme a los familiares y amigos de Martí Mora. Fuerza y ánimos en estos momentos". La Federación balear también indicaba que "quiere trasladar su pésame a la familia y amigos de Martí Mora, primer portero mallorquín en defender la portería de Mallorca en Primera, también traslada su apoyo al club mallorquinista". Desde Mallorca Legends:" Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del Sr. Marti Mora, gran mallorquinista y primer portero Mallorquín en jugar con el club en 1a división. D.E.P". Iván Campo: Mi más sincero pésame a toda la familia por el fallecimiento de “MARTI MORA”,una persona bondadosa,amable y que desprendía futbol en cada momento que estabas a su lado".

El expresidente del RCD Mallorca Monti Galmés también a través de twitter se ha acordado de Martí: "El Gran Martí Mora nos ha dejado. Siempre nos quedarán los buenos rescuerdos como portero del Mallorca pero aun más como ejemplo de persona con un gran corazón. Se encontrará a Bolao que le espera en la puerta del cielo".

El extenista y contertulio de Deportes Cope, Alberto Tous ha publicado que "hoy nos ha dejado una excelente persona y amigo. Martín Mora nos deja un legado en el mundo del fútbol mallorquín, legado en el tenis al ser nuestro primer presidente de la federación pero sobre todo como gran ejemplo como persona.Querido Martín, querido amigo, descansa allá donde estés, te llevaré siempre en mi corazón. Hasta pronto"

El exregidor de cultura y deportes de Palma y actual presidente de la Federación Balear de ciclismo, Fernando Gilet, indicaba que "desde el primer día fuimos amigos. Nos entendíamos con la sonrisa. Tuve el honor de contribuir a que la ciudad de Palma le rindiera homenaje por su generosidad. Decía que no tenía por qué pedir por aquello que le había sido donado. Amaba el fútbol, el deporte. La juventud. DEP". El Govern Balear a tarvés de su dirección general de deportes "nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Martí Mora, premio Cornelius Atticus 2003. Descanse en paz" .

Pocas personas concitan tan consenso sobre su persona, especialmente entre los compañeros de los medios de comunicación. La reacción ha sido inmediata en la profesión periodística y en especial entre aquellos periodistas que compartieron micrófono con Martí Mora al lado.

Toni Tenerife afirma que "Cuando Marti supo de mi dolencia, cada semana me llamaba para darme ánimos. Rezaba por mi y siempre me mandaba mensajes positivos. Era tan buena persona que aún no me creo que nos haya dejado. Personas como Marti deberian ser eternas ...".

Tomeu Maura le ha dedicado estas palabras:" Descanse en paz un verdadero mallorquinista y una persona maravillosa. Se ha ido Martín Mora, el primer portero mallorquín en defender la meta rojilla en Primera División". Toni Pizá "cuántas tardes, cuántas noches compartiendo horas de radio. Primero Miquel Vidal, ahora te vas tú. Se va un caballero, un hombre bondadoso. Un mallorquinista. Descanse en paz don Martí Mora, triste".

Dani Vaquer: "Pude compartir varias temporadas con Martí Mora en @deportescopeMLC. Muchos partidos y muchas tertulias. Un hombre que desbordaba bondad. Un gran hombre". Paco Muñoz: "Ha fallecido Martí Mora a la edad de 85 años. Muchos recuerdos de una gran persona. Mi pésame a la familia y amigos". Pedro Bonet : "Consternación por la muerte del GRAN e irrepetible Martí Mora el primer portero mallorquín en jugar en Primera División. La bondad personificada. Educado, noble, servicial, siempre predispuesto para todo, y con un enorme corazón DEP". Sebastià Adrover indica: "la bondad personificada, gran mallorquinista y mejor persona".

El tantos años delegado de campo del RCD Mallorca, Toni Tugores se siente "muy triste por tan sentida pérdida. Martí Mora era un auténtico caballero del deporte que enarbolaba la bandera mallorquinista, ahí donde acudía. En especial a sus hijos Carli y Martín, os mando un fuerte abrazo. Descansa en paz leyenda y SEÑOR en mayúsculas". El exjugador de baloncesto y contertulio de Deportes Cope, Juan Domingo de la Cruz ha lamentado su muerte: "¡Qué grandísima persona! Tuve el honor de conocerlo, todo un caballero del deporte".

Como recuerda hoy el diario Última Hora, Martí Mora dejó el fútbol muy pronto, con solo 26 años lo dejó y se casó con Maruja García Nicolau, la primera mallorquina en proclamarse ‘Mis Europa’. Martí y Maruja se convirtieron en una de las parejas favoritas del público mallorquín de la época y un entrados en años eran una pareja con indudable encanto. Martí Mora recibió la medalla de oro de la ciudad de Palma y también el premio En Cornelius Atticus 2003, la máxima distinción deportiva que entrega el Govern Balear por una vida dedicada al deporte.

Diario de Mallorca recuerda en la noticia del fallecimiento de Martí Mora unas palabras del exportero que reflejan su carácter: “Tengo dos títulos que ninguno me podrá quitar: ser el primer portero mallorquín que ha jugado con el Real Mallorca en Primera División y también el de haber sido el peor de su historia”, Martí Mora no nos acompañará más con su agradable voz y su análisis sosegado en Cope Mallorca pero permanecerá para siempre entre todos nosotros, los que estamos a este lado del transistor y aquellos que le escuchaban al otro lado.

Último adiós a Bolao.-

Mientras se sucedían las muestras de cariño hacia Martí Mora, los exjugadores del Mallorca arropaban en el velatorio de Palma a la familia de Ángel Gómez Bolao, ha sido este martes entre las 17 y las 19 horas con las limitaciones por el covid 19. Han acudido Chichi Soler, presidente de la Asociación de veteranos del RCD Mallorca y Juanjo Dobla, y excompañeros de Bolao como Joan Forteza, Julià Mir y Antonio Oviedo además de representantes del Club.