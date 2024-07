Abdón Prats: "La versión que se dio no era la verdadera"

Su rostro tras la final de la Copa del Rey lo decía todo. Nada más acabar el encuentro en La Cartuja,Abdón Prats se rompía y lloraba mirando a la grada, mirando a la afición. Por su cabeza pasaban un montón de imágenes, la final perdida por penaltis ante el Athletic, su ausencia del partido, su conversación con Javier Aguirre, la angustia de no saber cuándo podía volver a vivir algo igual.

Tras el encuentro, Javier Aguirre lamentaba profundamente no haber podido hacer participar al delantero mallorquín, reconocía que había sido una faena y que las lesiones le habían obligado a cambiar las sustituciones que tenía previstas. En la prórroga, se le ve hablando con Abdón en presencia de Darder y Toni Amor, Aguirre dijo que se había disculpado pero que tenía que cambiar lo previsto y que el jugador lo había entendido. Tras la final, Abdón permanecía serio y sin abrir la boca tanto en el homenaje en el Consolat de Mar como en cualquier acto público. De hecho, hasta se hizo una protesta popular reivindicando su figura, repartiendo 5.000 caretas con el rostro del delantero en un partido en Son Moix.

Ahora, casi cuatro meses después de la final de la Copa del Rey, Abdón se ha referido desde Inglaterra, en plena concentración con el equipo, a aquel episodio. Ante las cámaras de la IB3 TV ha dicho que tras la final "me quedé helado, frío, triste, desilusionado, un poco en shock", mientras que sobre la conversación con Aguirre que "hay dos personas involucradas en aquella conversación y la versión que se dio antes de que acabara la temporada no era la verdadera. Yo tenía que callarme por lo que se estaba jugando el club, por los mallorquinistas, por mis compañeros, nos jugábamos la permanencia. Pero me molestaba no poder dar mi versión".

La amargura no se le pasa pero parece que ahora sí ha tenido ganas de dar su versión el delantero mallorquín. Abdón concluye diciendo que "espero que antes de colgar las botas pueda volver a vivir una experiencia como la de una final".