El RCD Mallorca regresa al lugar del "crimen" un año después, coincide en el calendario la visita al Real Madrid en el mes de Septiembre. Hace casi un año ya de una noche dura para los bermellones entonces dirigidos por Luis García. Con el Mallorca recién retornado a la Primera División, el equipo no había empezado mal el campeonato pero en el Bernabéu se llevó un severo correctivo.

No parece que ese recuerdo haya frenado ni mucho menos a la afición del RCD Mallorca que acudirá en buen número al renovado coliseo blanco. Unos 300 seguidores se subirán al avión para viajar a la capital de España y estar con su equipo en una de las citas más atractivas. La hora será la misma que ante el Girona pero nada que ver con lo sufrido el pasado sábado en Son Moix, puede hacer calor pero nada que ver con la altísima humedad de Mallorca que hizo irrespirable el ambiente ante el Girona. El Moviment Mallorquinista anunciaba ayer que ya había agotado todas las entradas que tenía disponibles.

Respecto a hace un año, jugó el Mallorca condicionado sobre todo por las rotaciones que introdujo el técnico al ser el partido en miércoles y queriendo dar descanso a algunos titulares; el Mallorca formó aquel día con Reina, Sastre, Valjent ,Gayá, Oliván; Febas,Battaglia; Kubo, Lee, Lago; Hoppe. Entraron en la segunda mitad Baba, Antonio, Abdón y Mboula. Aquel día Real Madrid y RCD Mallorca posaron con un mensaje de apoyo a La Palma, bajo los terribles efectos del volcán.

Fue un gran día para Marco Asensio ya que el mallorquín hizo un hat-trick ante su ex equipo (no celebró los goles) para demostrarle a Ancelotti que podía contar con él, quién sabe si este domingo el técnico italiano pueda volver a darle la oportunidad.

Aquel partido no pudo empezar peor para los bermellones porque un resbalón del debutante Gayá significó el primer gol del Real Madrid nada más empezar. El tanto mallorquinista fue un tanto soberbio de Lee Kang-In, su primer gol como bermellón y que era el 2-1. Pero fue un espejismo y el partido acabó en goleada.

Aunque el recuerdo más reciente es algo más crispado, ya que en el encuentro jugado en Son Moix en la segunda vuelta (0-3) saltaron algunas chispas. Se habló mucho del arbitraje. Es de esperar que sea más calmado este domingo.

El RCD Mallorca de Javier Aguirre pone a prueba su solvencia defensiva ante el líder y equipo más goleador en estas cuatro jornadas pero que no puede contar por lesión con Benzema, el Real Madrid cuenta sus partidos por victorias. El Mallorca sólo ha encajado tres goles, y los tres de penalti, por lo que queda claro que errores concretos al margen y algún penalti dudoso como ante el Betis, el Mallorca está siendo un equipo fiable y trabajado en el aspecto defensivo. Tratan de recuperarse Ángel y Baba aunque llegan muy justos.

Ahora tendrá ocasión el Mallorca de demostrar esa solidez ante los blancos y ver si con el balón pueden seguir progresando. El handicap que tiene el Mallorca ante un rival como el Real Madrid es que por muy bien que lo haga defensivamente tiene muchos problemas para hacerle daño después, porque no tiene apenas juego de contraataque, no lo tendrá mientras no apueste por un delantero como Tino Kadewere, que es el único con velocidad. Con Muriqi y Lee tienen difícil salida a la contra, puede intentarlo pero no le resultará fácil sorprender.

Con Tino Kadewere y Nastasic.-

Javier Aguirre podrá contar con los dos últimos fichaje por primera vez, Tino Kadewere y Nastasic,ya que el club ya ha regulado su situación y pueden entrar en convocatoria. Sobre todo en el caso del delantero puede ser importante para darle alternativas a un técnico que en sus diez visitas al Bernabéu ha puntuado en cinco, con dos victorias y tres empates.