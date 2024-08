Toni Amor: "No sé a qué se refiere Abdón"

Ha vuelto a México, donde lograra la Champions Concafaf junto a Javier Aguirre con el Rayados de Monterrey. Esta vez la responsabilidad es mayor porque es ayudante del técnico al frente de la selección nacional de México. Toda una responsabilidad para el país de habla española más habitantes del mundo y con una gran pasión por la tricolor.

Amor está atiborrándose a ver fútbol para ayudar a Aguirre con todos los informes de los diferentes jugadores, viajando por México y Estados Unidos, antes de la primera lista. Precisamente se verán las caras con la Canadá de Larin en la próxima pausa de selecciones. "Estoy viajando mucho y preparando esa lista que la semana próxima se dará, esta casi. A Larin le saludaremos antes del partido y después en el partido enemigos" dice con una sonrisa.

Amor nos cuenta cómo vio al Mallorca ante el Real Madrid, comenta las diferencias en la propuesta de Arrasate y de Aguirre y ensalza el rendimiento del equipo. "Vi bastante bien al Mallorca, me gustó el nivel del equipo, estás jugando contra el Real Madrid, que te exige mucho. Son jugadores difíciles de frenar. A los jugadsores les vi bien, con ganas, siempre ha sido un equipo aguerrido, trabajador, difícil de superar. Te dan el 300%, me gustó la actitud de los jugadores y los nuevos fichajes estuvieron bastante bien. Es un punto muy importante". Sobre la comparativa y lo dicho por Darder en Cope, valorando lo hecho por Aguirre, afirma que "cada entrenador tiene su forma de ver las cosas y también dependen de los jugadores que tengas, he leído que le traen un par de extremos y eso es importante para su propuesta".

Toni Amor elude responder a Abdón sobre sus polémicas palabras en la televisión autonómica, en las que Abdón decía que la versión que se había dado sobre lo ocurrido en la final de Copa del Rey en Sevilla no era cierta. Abdón se quedó sin jugar y hasta hace un mes no dijo nada al respecto, pero lo hizo para decir que alguien mentía. Amor señala que no tiene claro si se refería a Aguirre o bien a los medios de comunicación.

El técnico señala que "en esa conversación que mantienen ellos no estoy y no sé lo que hablan. Sí que estoy en todo lo que es el momento del partido y en la prórroga que Javier se acerca a hablar con él y Darder, esetamos los cuatro y así sí sé lo que se dijo. No la escuché, sólo la leí. No sé si se refería a la versión de Javier o de los medios de comunicación. Si él dice que algo no es verdad él lo sabrá, yo pensé que tal vez se refería a algo de prensa. A todos nos dolió que no jugara, como mallorquín duele, me supo mal, pero todo eso hubiera cambiado si hubiéramos ganado. Es el fútbol y estas cosas pasan, hay que mirar para adelante y pueda hacer una gran temporada y pueda jugar muchos minutos" sentencia sobre Abdón.

Finalmente, desea suerte a Martí y Tato al frente de la UD Ibiza, club en el que entrenó y técnicos a los que conoce y aprecia mucho.