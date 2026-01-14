COPE
Phil Scrubb: "Fue una decisión importante para mí volver a España para fichar por el Palmer"

El canadiense ha tenido un impacto inmediato en el Palmer y está ayudando al equipo mallorquín a intentar salir de abajo. Se deshace en elogios hacia España, "me encanta jugar aquí" y cree que deben seguir mejorando en el aspecto defensivo y reboteador.

Phil Scrubb con el Palmer
PHIL SCRUBB

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:38 min escucha

