Loro Parque celebra el nacimiento excepcional de una cría de jaguar de gran importancia genética para la especie

El nuevo cachorro, fruto de la excepcional compatibilidad entre Tito y Naya, refuerza el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP). Por primera vez en la historia del parque, se ha decidido mantener al macho durante todo el proceso de gestación, nacimiento y cría, un enfoque innovador que ha requerido un seguimiento exhaustivo

Entrevista a Daniel Rodríguez, conservador de mamíferos terrestres y reptiles de Loro Parque 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

