Mavi García: "Necesito poner las cosas en una balanza, voy a tomármelo con calma"

Sin tiempo casi para asimilar la victoria en el Tour de Francia, Mavi García vuelve a hacer las maletas. La ciclista mallorquina parte rumbo a Suiza para participar en el Tour de Romandía defendiendo los colores del Liv Alula Jayco, su equipo. "Mucha gente me preguntaba si estaba de vacaciones pero en absoluto, viene una cosa de otras y ya estoy preparada para otra carrera", explica la mallorquina desde el Aeropuerto de Son Sant Joan a punto de subirse al avión para volar a Suiza.

Sobre el triunfo logrado en el Tour de Francia indica García que "es complicado estar en una nube porque pasan cosas continuamente. Fue la segunda etapa y luego pasaron muchas cosas en la siguiente y luego no es tan gratificante como sería terminar y marcharte a casa", aunque asegura estar "muy contenta y asimilándolo poco a poco". La ciclista mallorquina puntualiza que "el año igual no ha sido tan complicado pero igual no se reflejaba en las carreras lo bien preparada que estaba este año" y afirma que "me sorprendía en los entrenamientos los números que hacía. Estaba con ganas de que todo eso se plasmase":

En cuanto al futuro y una posible retirada, la mallorquina reconoce que no quiere presionarse. "Voy a pensar durante este mes. Me lo tomaré con calma y luego tomaré una decisión. Necesito poner las cosas en una balanza porque sigo disfrutando pero todo tiene sus pros y sus contras. Voy a tomármelo con calma y a tomar la decisión sin presión".