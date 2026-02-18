COPE
Marcos López sobre Justin Kalumba en Deportes Cope Baleares: "Es un jugador con características muy claras, es aún un poco desconocido pero puede tener su parecido a Bryan Gil"

El analista de Tiempo de Juego analiza al extremo francés del RCD Mallorca, aún inédito esta temporada de bermellón: "Quizá puede estar más cómodo en su banda natural que contraria". Marcos le ve como una apuesta a medio plazo

Marcos López, comentarista de Tiempo de Juego
Marcos López

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:29 min escucha

