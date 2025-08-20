COPE
Marco Justo: "Aún me emociono un poco al recordar la final del Europeo sub 18"

Ha vivido un verano inolvidable tras conseguir el Europeo sub 18. Lo califica como el mejor momento de su carrera, sólo unos meses después del ascenso con el Palmer. Sobre la nueva temporada, se muestra satisfecho con la plantilla confeccionada

Marco Justo con la copa del Europeo sub 18
Marco Justo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

