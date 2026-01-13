Manu Morillo: "Vengo a sumar, de Tovar se aprende una barbaridad"
El joven delantero del Atlético Baleares daba la victoria ante el Barbastro con su primer gol. Se descubre ante su compañero Jaume Tovar, máximo goleador de la categoría
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura5:30 min escucha
Pilar García de la Granja
