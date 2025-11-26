COPE
Guillem Coll: "El Palmer está haciendo modificaciones y tratar de adaptarse a lo que quiere el nuevo técnico"

El ex jugador analiza el momento del Fibwi Mallorca y el Palmer Basket en este parón de ventanas en Primera FEB. 

Guillem Coll en su etapa de jugador
Guillem Coll

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:46 min escucha

