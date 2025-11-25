COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Gabriel Gili sobre el Premio Popular a Esperança Cladera: "Un reconocimiento de este prestigio es muy importante para nosotros"

El presidente de la Federación Balear de Atletismo se muestra orgulloso del reconocimiento a la atleta de Muro y se muestra ilusionado en contar con más figuras como Cladera

Esperança Cladera junto a Biel Gili y Juan Sancha
00:00
Descargar

Biel Gili

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura1:05 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 25 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking