Francesc Fullana, tras perder el liderato el Poblense: "Sabíamos que podía llegar pero vamos a seguir igual"

El centrocampista y uno de los goleadores del equipo dice que el equipo ha encajado bien perder dicho liderato. Ahora visitan al At. Lleida y lamenta lo que vivió Joan Campins con algunos exaltados el pasado domingo. "Es una pena que aún se vivan estas cosas, no pasó nada peor pero hay que ir alerta"