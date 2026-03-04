COPE
Francesc Fullana, tras perder el liderato el Poblense: "Sabíamos que podía llegar pero vamos a seguir igual"

El centrocampista y uno de los goleadores del equipo dice que el equipo ha encajado bien perder dicho liderato. Ahora visitan al At. Lleida y lamenta lo que vivió Joan Campins con algunos exaltados el pasado domingo. "Es una pena que aún se vivan estas cosas, no pasó nada peor pero hay que ir alerta"

Jordi Jiménez

