Francesc Fullana, tras perder el liderato el Poblense: "Sabíamos que podía llegar pero vamos a seguir igual"
El centrocampista y uno de los goleadores del equipo dice que el equipo ha encajado bien perder dicho liderato. Ahora visitan al At. Lleida y lamenta lo que vivió Joan Campins con algunos exaltados el pasado domingo. "Es una pena que aún se vivan estas cosas, no pasó nada peor pero hay que ir alerta"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura3:29 min escucha
"La realidad es que el idílico paraje era una sucesión de tablones tirados por el suelo, clavos oxidados, basura, zarzas y malas hierbas"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Máximo nivel, mínima trascendencia
0:18 min
15:30 | 03 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:33 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
15:30 | 03 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:33 min
15:30 | 04 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:58 min