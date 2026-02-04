COPE
Fallou Niang tras su gran debut con el Fibwi Mallorca: "Me he encontrado un equipo con identidad en la liga y que trabaja"

El ala-pívot debutó a lo grande con 19 puntos y 24 de valoración. Está encantado de volver a casa a jugar

Fallou Niang en un entrenamiento
Fallou Niang

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:48 min escucha

