Carlos Moreno Lugrís da voz a las mujeres silenciadas por el franquismo en su novela 'El cuarto vértice'

Dentro de la programación del 8M, Día Internacional de la Mujer en Lugo, el escritor Carlos Moreno Lugrís presenta este miércoles su libro ‘El cuarto vértice’. La presentación tendrá lugar en el salón de actos de la Deputación de Lugo a las 19:00 horas, con entrada libre, en un acto organizado por la Concellería de Muller, Igualdade e Inclusión.

La novela, publicada por Hércules de Ediciones, narra las vidas de dos mujeres, Maruja Mallo y Marina Méndez, cuyos caminos se cruzan. Una es la pintora real, nacida en Viveiro y olvidada por la historia; la otra, un personaje ficticio que representa a las mujeres que sufrieron el acoso del Patronato de Protección de la Mujer durante el franquismo.

Dos caras de una misma moneda

El autor explica que le gustó la idea de presentar a “una mujer con una vida, digamos, de éxito” como fue Mallo, junto a otra “con una trayectoria vital mucho más desgraciada”. Moreno Lugrís buscaba poner a las dos a hablar de sus historias y de su vida en un diálogo que muestra “las dos caras de la moneda de una vida de mujer”.

Moreno Lugrís ha querido rescatar especialmente la figura de Maruja Mallo, una artista “adelantada a su tiempo” que, como tantas otras, fue silenciada por la historia. “La mujer está olvidada, está olvidada, claramente, en la historia del arte”, lamenta el autor, quien señala que grandes tratados de arte omiten por completo la presencia de artistas femeninas.

La represión del Patronato de la Mujer

El otro vértice de la novela, Marina Méndez, es un personaje ficticio que sirve para denunciar la historia negra del Patronato de Protección de la Mujer. Este organismo, según Moreno, “hacía de todo menos protegerlas”, pues su máxima era encargarse “de aquellas mujeres caídas o en riesgo de caer”, una frase que el escritor califica de “terrible”.

Moreno Lugrís explica que estas chicas eran internadas en preventorios, psiquiátricos o cárceles si sus familias consideraban que estaban “descarriadas”. “Marina es un personaje ficticio, pero corresponde a los centenares de mujeres que sufrieron este tipo de acoso”, aclara el autor.

La mujer vivió tiempos mucho peores que los de hoy” Carlos Moreno Lugrís Médico internista y escritor

Un debate sobre la memoria

Para Carlos Moreno Lugrís, médico internista afincado en Lugo desde hace más de 30 años, escribir es una afición que le permite investigar y sumergirse en nuevas historias. El autor espera que la presentación se convierta en “una especie de debate sobre la figura de la mujer a lo largo de la historia”. Cree vital recordar el pasado porque, aunque queda mucho por hacer, “la mujer vivió tiempos mucho peores que los de hoy” y es fundamental defender los derechos conseguidos en democracia.