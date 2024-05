La entrevista a Andy Kolhberg de Deportes Cope Baleares (16-05-2024)

A tres días para un partido que debería ser definitivo para la permanencia del RCD Mallorca, hoy conocemos al presidente y máximo accionista de la entidad, Andy Kolhberg. Lleva ocho años en el club y siete como presidente, es el segundo más longevo de la historia del club tras MIquel Contestí. Pero la afición apenas le conoce por tener su actividad en Estados Unidos y pasar sólo temporadas cortas en la isla, donde tiene casa. Además de la barrera idiomática (pese que ha mejorado su español), Kolhberg se reconoce reservado más que tímido, prefiere estar en segunda línea y que el protagonismo sea de futbolistas y entrenador.

Pese a su seriedad esboza alguna sonrisa durante la entrevista, no recuerda haber pegado nunca ninguna bronca en el club, pero pide cuentas sobre las cosas y también opina en materia deportiva. Sobre la final del domingo espera que el equipo haga un buen partido ante el Almería y resuelva la permanencia, a la vez que espera también una buena respuesta de la afición para un partido en el que los bermellones dependen de sí mismos para asegurar la continuidad en Primera.

Kohlberg ha sido muy prudente a la hora de hablar de futuro, no ha revelado si hay decisión tomada sobre Javier Aguirre, se ha remitido a lo dicho por el propio técnico de hablar con él cuando la permanencia esté atada. Ha declinado valorar el nombre de Jagoba Arrasate así como criticar el partido de ayer del Sevilla. No vio el encuentro ante el Cádiz y sabe lo que se ha comentado sobre dicho partido.Kohlberg prefiere hablar de su equipo y no entrar en especulaciones.

También habla de planes de futuro y admite que Son Bibiloni es la clave, que le gustaría poder desbloquear lo de la residencia de futbolistas y revela que quiere incorporar un campo más.

Con la traducción de Malacky Kerrigan y la ayuda de Toni Sánchez.

