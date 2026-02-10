COPE
La emoción de Quim Montenegro tras debutar con el gol de la victoria en el CE Andratx y su dedicatoria al cielo

El delantero ilerdense explica en DEPORTES COPE BALEARES su dedicatoria a "un amigo fallecido en accidente". Llevaba desde verano sin equipo tras salir del Río Ave de Portugal

Quim celebra el gol con dedicatoria al cielo
Quim Montenegro

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura3:55 min escucha

