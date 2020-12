David Carro, sobre el traspaso de Facu Campazzo: “Ha sido una de las semanas más emocionantes de mi vida"

Imagen: David Carro

Facu Campazzo es, sin duda, el traspaso de la semana. El base argentino es el nombre más sonado en el baloncesto español, porque se ha convertido en el último de los jugadores de la Euroliga en llegar a la NBA. El pasado 1 de diciembre, los Denver Nuggets hicieron oficial el fichaje de Campazzo, que se ha desvinculado del Real Madrid para firmar un "contrato multianual" con la franquicia estadounidense en lo que será su debut en la NBA.

Este miércoles en Deportes Cope Mallorca hemos querido conocer algunos detalles de esta operación, y por ello hemos hablado con David Carro, el hombre detrás de las negociaciones.

El mallorquín David Carro es responsable de la agencia Octagon Basketball para Europa y CEO de Fair Play.Carro es el agente de Facundo Campazzo, junto a su socio argentino Claudio Villanueva. Y ha asesorado al Facu en el fichaje del argentino por Denver Nuggets, donde coincidirá con estrellas como Murray y Jokic.

“A nivel personal ha sido como vivir mi sueño de niño a través de Facu. Facu es una persona con un grandísimo corazón, muy humilde y muy afable. En todo momento te demuestra mucho cariño y valora muchísimo la ayuda que le has dado. A mí me ha hecho emocionarme varias veces durante esta semana por sus muestras de cariño. Facu ha vivido todo el proceso con la ilusión de un niño que estaba en Disney, como dice él, y a mí me ha transmitido lo mismo. Ha sido muy emocionante; una de las semanas más emocionantes de mi vida profesional", ha expresado.