COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Darius Fustos tras debutar con el gol de la victoria en el Atlético Baleares: "Vengo a aportar energía y positividad al equipo"

El delantero se muestra encantado con su debut y dice haber notado desde el primer día la exigencia en el club

Darius Fustos
00:00
Descargar

Darius Fustos

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:15 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 10 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking