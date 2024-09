Cristian Ventura: "No es ningún personaje, soy así"

No es futbolista, no es actor, ni músico, ni empresario, ni presentador de televisión pero ya es una celebridad en España para los usuarios de las redes sociales. Cristian Ventura es camarero, y es el camarero más famoso del país, también se podría decir el más profesional aunque sea mucho decir en un país con tantos profesionales de la hostelería y tan buen servicio.

Lo que es seguro es que ha puesto de moda una profesión a la que demasiado frecuentemente personas con poder adquisitivo o simplemente con mala educación, tengan dinero o ni un céntimo, tratan con cierto desdén.

Servir no es lo mismo que ser un siervo, y eso es algo que Ventura sabe expresar perfectamente en sus vídeos virales en las redes sociales. No lleva mucho tiempo, pero el suficiente para haberse hecho un nombre y sobre todo para arrancar una sonrisa a todos aquellos que le ven en Instagram o X. La escena siempre es parecida, Cristian lleva una bandeja en alto (en la que confiesa que ha llevado ya de todo), con un porte imponente y un caminar elegante, cruzándose con toda clase de personajes. Algo lleva y tiene un destinatario, nunca se sabe quién será.

Ha llevado toda clase de objetos aunque inicialmente fueron bebidas claro, uno de los últmos ha sido un guante de portero al meta del Mallorca Pichu Cuéllar, a pesar de su lenguaje austero porque él va a servir no a entablar conversación, va dejando perlas que provocan la risa de los usuarios, como cuando le dice a Abdón aquello de "bigotillo, buenas tardes".

En la Vuelta Ciclista a España llevó un agua a Roglic tras haberse subido a un helicóptero. A raíz de la acción con Cuéllar, el Mallorca le ha pedido que celebre diga el gol del Mallorca con su mítica introducción "Señores, con permiso buenas tardes". Y así lo hacía el club bermellón en el encuentro ante la Real Sociedad.

Ventura atiende a Deportes Cope Baleares justo después de una grabación, cada día es una aventura (y no es un juego de palabras con su apellido) para Cristian, ya que son numerosas las peticiones que tiene. Él tiene claro que la fama no se le sube porque tiene claro de dónde viene, que es ser camarero toda su vida, y a pesar de sus 27 años lleva un buen puñado de años sirviendo, muchos de ellos en Mallorca. Por ello esta historia arrancaba precisamente en Mallorca, en restaurantes de Can Picafort, zona turística del norte de la isla. Gracias a un compañero que le lanzó la idea para subir a Tik Tok un vídeo. Y así empezó todo.

Hoy Cristian Ventura sigue pidiendo permiso a todo el mundo, hasta a los monos de Gibraltar, para llevar hasta el cliente aquello que le hayan encargado. Siempre mirando hacia arriba, siempre con caminar elegante (ríanse de George Clooney). Y le va bien, y lo que es mejor, a la gente le gusta que le vaya bien.