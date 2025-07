Un centro de alto rendimiento para la vela, objetivo claro para la federación balear

Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela, tiene claro cual es su objetivo y así lo ha desvelado en Deportes Cope en Baleares. La máxima mandataría de la vela de las islas ha señalado que su objetivo más importante es lograr que los regatistas de las islas gocen de un centro de alto rendimiento en un futuro no muy lejano. "Sé que no va a ser durante la legislatura que me corresponde a mi porque es un proyecto que no sería hasta dentro de ocho años. Hemos pedido que, dentro de la remodelación del Puerto de Palma, se amplíe el lugar en donde va a estar la escuela municipal de vela para que haya una visión más ambiciosa. Si no intentamos cerrar ese proyecto ahora, en ocho años no lo haremos. Es fundamental para nuestra federación para poder competir contra las demás", ha explicado Cati Darder.