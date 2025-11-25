COPE
Antonio Ortiz: "La radio ha sido mi vida, me quedé pasmado y después encantadísimo al saber de este reconocimiento"

El técnico de Radio Mallorca SER, homenajeado junto al técnico de COPE Nicolau Tous con la distinción de Periodismo y Comunicación en los Populars 2025, reivindica el rol del técnico de radio 

Toni Ortiz y Nicolau Tous reciben el reconocimiento en los Premis Populars
Toni Ortiz

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura3:26 min escucha

