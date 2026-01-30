COPE
El Mirall de l'Església 30 de enero de 2026

La semana que viene empieza la campaña de Mans Unides de este año, entrevistamos a Francisca Artigues, su delegada en Mallorca. Desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, Josep Maria Serra, nos presenta Betania 2026.

