El Mirall de l'Església 23 de enero de 2026

Entrevistamos al P. Lorenzo Rutinduka, misionero de los Sagrados Corazones, natural de Ruanda, destinado aquí en Palma. Si te cuesta perdonar a quien te ha ofendido, no te pierdas su testimonio. Mañana sábado concierto de órgano en la parroquia de Santa Cruz de Palma conmemorando dos grandes efemérides, nos invita Tomeu Manresa, organista titular de Santa Cruz.

El Mirall de l'Església
Redacción COPE Mallorca

