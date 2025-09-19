El Mirall de l'Església 19 de septiembre de 2025
¿Te irías de misiones durante un tiempo de tu vida? ¿Un verano? Isa Sancho y Marta Vidal nos cuentan su experiencia este verano en Perú.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Desde la falda del volcán Cumbre Vieja en La Palma conviene recordar que Canarias es España"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h