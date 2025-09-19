COPE
El Mirall de l'Església 19 de septiembre de 2025

¿Te irías de misiones durante un tiempo de tu vida? ¿Un verano? Isa Sancho y Marta Vidal nos cuentan su experiencia este verano en Perú.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

