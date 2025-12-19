El Mirall de l'Església 19 de diciembre de 2025

Conocemos l’Aventura amb Jesús, realidad juvenil del centro de la isla, muy viva y muy activa, que representan cada año un Belén viviente en estas fechas. También hablamos con Josep Maria Serra, que nos invita a participar mañana de un encuentro de jóvenes para conocer mejor el Youcat.